mercoledì, 10 Settembre , 25

Il nuovo nemico di Spider-Man? Il suo costume che puzza

(Adnkronos) - Altro che ragnatele: il vero nemico...

Alvaro (Tor Vergata): “Sempre attenti alle professioni sanitarie”

(Adnkronos) - I valori fondamentali del dottorato di...

Caterina Balivo confessa a La volta buona: “Massacrata di critiche dopo il parto”

(Adnkronos) - Caterina Balivo commossa a 'La volta...

Cortellesi: “Onorata per dottorato honoris causa in Scienze infermieristiche”

(Adnkronos) - "Mi sono chiesta il perché di...
il-nuovo-murale-di-banksy-a-londra-e-stato-cancellato
Il nuovo murale di Banksy a Londra è stato cancellato

Il nuovo murale di Banksy a Londra è stato cancellato

Video NewsIl nuovo murale di Banksy a Londra è stato cancellato
Redazione-web
Di Redazione-web

Immagine contro la repressione delle proteste nel Regno Unito

Londra, 10 set. (askanews) – Il nuovo murale dello street artist britannico Banksy, che prende di mira la repressione delle proteste nel Regno Unito da parte dei giudici, è stato cancellato dal muro della Royal Courts of Justice di Londra. Il Good Law Project, che ha filmato il filmato, afferma in un messaggio su X: “La corte sta cancellando il murale di Banksy proprio come sta cancellando il nostro diritto di protestare”. Il murale raffigurava un giudice che brandiva un martelletto su un manifestante a terra con un cartello sporco di sangue.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.