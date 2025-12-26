il-nuovo-piano-di-pace-per-l’ucraina,-il-cremlino:-russia-e-usa-hanno-concordato-di-proseguire-il-dialogo

Roma, 26 dic. (askanews) – La Russia e gli Stati Uniti hanno concordato di proseguire il dialogo sul piano di pace per l’Ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Su indicazione del presidente russo Vladimir Putin, si è svolto un contatto tra rappresentanti delle amministrazioni russa e statunitense dopo che Mosca ha analizzato i documenti, che illustravano l’ultimo piano di pace concordato tra Usa e Ucraina, portati dagli Stati Uniti dall’amministratore delegato del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti (Rdif), Kirill Dmitriev. Lo ha precisato lo stesso Peskov.

“C’è stato un contatto telefonico di questo tipo e abbiamo deciso di proseguire il dialogo”, ha detto Peskov ai giornalisti.

Allo scambio tra Russia e Stati Uniti hanno partecipato anche il consigliere del Cremlino, Yury Ushakov, e diversi funzionari della Casa Bianca, ha aggiunto il portavoce.