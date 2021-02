“Il nuovo piano pandemico è di difficile lettura e ardua applicazione”

AGI – Il piano pandemico per il biennio 2021-2023 approvato dalla Conferenza Stato-Regioni “è di difficile lettura e di ardua applicazione, esattamente come lo era quello del 2006”. Lo scrive in un’analisi Pier Paolo Lunelli, l’ex generale dell’esercito coordinatore di Anagenesis, il neonato Centro di Ricerca e Monitoraggio Pianificazione Pandemica.

Secondo l’esperto, che ha redatto protocolli pandemici per diversi Stati europei, il ‘Piano strategico-operativo nazionale 2021-2023′, coordinato e approvato dalla Conferenza Stato – Regioni, “non è un piano pandemico bensì un mix volto ad acquisire soltanto parte delle capacità necessarie per poter elaborare un piano pandemico. Vi sono elementi,

