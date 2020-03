Questa sera alle 19,30 il nuovo ponte di Genova si e’ acceso con i colori della bandiera italiana. Dopo che il 17 marzo scorso il Tricolore ha illuminato Palazzo Chigi a Roma, in occasione dell’anniversario dell’Unita d’Italia, oggi a Genova un fascio luminoso con i colori dell’Italia, verde, bianco e rosso, ha unito i due estremi del nuovo ponte sul torrente Polcevera, simbolo di rinascita.

Un’iniziativa lanciata da Salini Impregilo – il Gruppo che sta costruendo il nuovo ponte insieme a Fincantieri – per esprimere la vicinanza al Paese e alla citta’ di Genova durante l’emergenza del Covid-19.

Un gesto simbolico per rendere omaggio ad autorita’,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il nuovo ponte di Genova illuminato dal Tricolore proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento