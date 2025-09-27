sabato, 27 Settembre , 25

Usa, media: ex gestore fondo Soros Howard arrestato per traffico sessuale

(Adnkronos) - L’ex finanziere statunitense Howard Rubin -...

Fiumicino, donna investita e uccisa: ipotesi femminicidio

(Adnkronos) - Potrebbe non essere stato un incidente,...

TCorteo pro Palestina a Torino, scontri sulla strada dell’aeroporto tra manifestanti e forze ordine

(Adnkronos) - Scontri tra manifestanti e forze dell’ordine...

Verissimo, Raimondo Todaro e la separazione da Francesca Tocca: “Non ho rimpianti, la vita va avanti”

(Adnkronos) - Raimondo Todaro è stato ospite oggi,...
il-nuovo-re-dei-narcos-ha-20-anni,-caccia-a-pequeno-j
Il nuovo re dei narcos ha 20 anni, caccia a Pequeño J

Il nuovo re dei narcos ha 20 anni, caccia a Pequeño J

DALL'ITALIA E DAL MONDOIl nuovo re dei narcos ha 20 anni, caccia a Pequeño J
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Il nuovo re dei narcos è un ragazzo di 20 anni che ha ordinato omicidi efferati di coetanei. In America Meridionale, è caccia a ‘Pequeño J’, il capo di un’organizzazione criminale ramificata tra traffico di stupefacenti e omicidi. Il boss è stato identificato come Tony Janzen Valverde Victoriano, di soli 20 anni. Il giovane, il cui volto ora campeggia su foto segnaletiche diffuse dai media, è nato nel dipartimento di La Libertad, circa 600 chilometri a nord di Lima.  

Pequeño J, riferisce il quotidiano argentino Clarin, è stato localizzato in Argentina, nel Barrio Zavaleta di Buenos Aires, e nella notte tra mercoledì e giovedì ha evitato la cattura sfuggendo ad un blitz delle forze dell’ordine. L’operazione ha preso di mira in particolare un bar, meta abituale del narco, ma non ha prodotto i risultati sperati. 

Il ventenne ricercato starebbe cercando di lasciare l’Argentina. Il giovane è ricercato anche per aver ordinato 3 omicidi: i delitti di tre ragazzi – due ventenni e un quindicenne – sarebbero stati ‘un messaggio’ ai membri dell’organizzazione. Nell’ambito dell’indagine sono stati compiuti altri arresti, con la cattura di almeno un esecutore materiale degli omicidi compiuti con particolare efferatezza. 

 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.