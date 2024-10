Il nuovo segretario generale della Nato Rutte è a Kiev (visita non preannunciata)

Zelensky: presenza davvero significativa. Delinea immediatamente e chiaramente le priorità Roma, 3 ott. (askanews) – Il nuovo segretario generale della Nato Mark Rutte è oggi a Kiev per una visita non annunciata. Lo ha reso noto l’alleanza. Terrà una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Io sono a favore” dell’adesione

dell’Ucraina alla Nato. Per il nuovo segretario generale della Nato Mark Rutte era “importante essere a Kiev ora”, da neo insediato nel ruolo che fino a pochi giorni fa era di Jens Stoltenberg. Anche per “mettere in chiaro al popolo ucraino e a tutti quelli che ci guardano che la Nato è con l’Ucraina”. “L’Ucraina è più vicina alla Nato che mai”, ha detto Rutte, nella sua visita a Kiev, la prima – e a sorpresa – da neosegretario dell’Alleanza. “E si continuerà su questa strada – ha aggiunto – sinché non diventerà membro della nostra Alleanza: non vedo l’ora”. Su X il presidente ucraino Zelensky saluta con favore la prima visita di Mark Rutte come Segretario generale della NATO a Kiev. “Il segretario generale della Nato è in Ucraina – scrive – e questo è davvero significativo. Delinea immediatamente e chiaramente le priorità, evidenziando dove i valori condivisi dell’intera regione euro-atlantica vengono difesi in questo momento. Sottolinea inoltre che noi in Ucraina possiamo contare sulla continua leadership personale di Mark. Il nostro obiettivo principale, ovviamente, rimane la piena adesione dell’Ucraina all’Alleanza. Oggi abbiamo anche discusso del Victory Plan dell’Ucraina, della situazione sul campo di battaglia, delle attuali esigenze delle nostre truppe, nonché delle esigenze di difesa aerea dell’Ucraina e di un’ulteriore cooperazione con i nostri vicini. Con l’avvicinarsi dell’inverno, è fondamentale attuare tutti gli accordi sulla difesa aerea, in particolare quelli discussi al vertice della NATO a Washington”