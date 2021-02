Il paese dove il sindaco fa anche il custode del cimitero

AGI – La passeggiata serale che prima lo portava dritto al bar al centro del paese, adesso punta in direzione opposta, ai cancelli del cimitero. Come un impiegato diligente, all’orario stabilito, controlla che nei vialetti non ci sia più nessuno e accosta i cancelli per chiudere.

Il sindaco di un piccolo comune si improvvisa custode del camposanto. “Quello vero non c’è più dal 1998 – spiega all’AGI Nunziante Picariello, eletto 8 anni e mezzo fa per amministrare Capriglia Irpina – e purtroppo non possiamo assumere. Per giunta con la riduzione dell’organico abbiamo perso anche chi provvedeva prima. Non è un peso,

