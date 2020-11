Il paesino austriaco Fucking  ha deciso di cambiare nome

AGI – Il Paesino austriaco dallo sfortunato nome ‘Fucking’, dall’1 gennaio 2021 cambierà nome e probabilmente sarà aggiunta una doppia ‘g’, che lo rendera’ ‘Fugging’. La decisione è stata presa dal consiglio comunale della frazione del Comune di Tarsdorf nella regione occidentale dell’Alta Austria, a nord di Salisburgo.

Nel paesino di Fucking, spesso sbeffeggiato per il suo nome che in inglese significa ‘fottere’ o ‘fottuto’, vivono poco più di 100 persone. In passato i cartelli stradali riportanti il nome Fucking, sia quelli ad inizio Paese che cone le indicazioni stradali, oltre ad aver fatto da sfondo per selfie,

