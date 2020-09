Il paesino dell’Oristanese dove continua la strage di cani e gatti

AGI – Non si arresta la pratica di avvelenare cani e gatti a Putzu Idu, in località Mandriola, nel territorio del comune di San Vero Milis, sulla costa dell’Oristanese. Dopo i tre cani trovati morti lo scorso luglio e i bocconi avvelenati scoperti nei due mesi estivi, sabato scorso è toccato a una gattina, uccisa da un lumachicida, come accertato dalla clinica veterinaria di Oristano Est, dove l’avevano portato due volontari della Lav-Lega antivivisezione.

La gatta, che sarebbe stata sterilizzata a breve, faceva parte di una piccola colonia felina su cui la Lav aveva avviato una campagna di sterilizzazioni.

