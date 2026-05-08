Il Papa a Pompei: niente ci fermerà da un futuro di pace qui e ovunque

Pompei, 8 mag. (askanews) – “Carissimi, questo è un luogo di grazia, in cui la Madonna del Rosario e San Bartolo riuniscono uomini e donne di ogni età, provenienza e condizione, per portarli all’unica Fonte di quell’amore universale che solo può dare al mondo serenità e concordia: per portarli a Dio. Stringiamoci a Lui, mentre gli affidiamo, per le mani di Maria, l’umanità intera, sicuri che, con l’aiuto della sua grazia, niente potrà fermarci nel compiere il bene e la speranza in un futuro di pace, qui e ovunque, avrà il suo compimento”: così il Papa a Pompei, nella prima tappa della sua visita, al termine dell’incontro il “Tempio della Carità”, realtà che accoglie persone provenienti da situazioni di disagio.