il-papa-ai-ciclisti-del-giro-d’italia:-siete-modelli-per-i-giovani

Città del Vaticano, 1 giu. (askanews) – “Benvenuti in Vaticano. E’ un piacere potervi salutare in questa ultima tappa del Giro d’Italia. Spero che per tutti voi sia veramente una giornata bellissima. Sappiate che siete modelli per i giovani di tutto il mondo, tanto si ama veramente il Giro d’Italia”. Lo ha detto Papa Leone salutando in Vaticano i ciclisti del giro d’Italia giunti in Vaticano.

Il ciclismo, ha poi aggiunto il pontefice parlando ai campioni di questo sport, “che è tanto importante come lo sport in generale”.

“Vi ringrazio per tutto quello che fate e perchè siete modelli davvero e spero che come avete imparato a curare il corpo che anche lo spirito sia sempre benedetto – ha concluso Papa Leone – e che siate sempre attenti a tutto l’essere umano corpo, mente, cuore e spirito. Che Dio vi benedica”.