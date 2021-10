ROMA – “Esprimo la mia vicinanza alle migliaia di migranti e rifugiati in Libia: non vi dimentico mai; sento le vostre grida e prego per voi. Sentiamoci tutti responsabili di questi nostri fratelli e sorelle che da troppi anni sono vittime di questa gravissima situazione #PreghiamoInsieme”. Così Papa Francesco su Twitter torna sul tema degli sbarchi, dopo che negli ultimi giorni sono state segnalate diverse imbarcazioni in difficoltà nelle acque del Mediterraneo.

Esprimo la mia vicinanza alle migliaia di migranti e rifugiati in Libia: non vi dimentico mai;sento le vostre grida e prego per voi. Sentiamoci tutti responsabili di questi nostri fratelli e sorelle che da troppi anni sono vittime di questa gravissima situazione #PreghiamoInsieme— Papa Francesco (@Pontifex_it) October 25, 2021

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Il Papa ai migranti in Libia: “Affetto e vicinanza, non vi dimentico mai” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento