AGI – Inutile cercarsi protettori per fare carriera, piuttosto pregare ed amare per evitare la notte della mediocrità e dell’indifferenza. Papa Francesco celebra la messa della prima domenica di Avvento con i cardinali da lui creati nel concistoro di ieri, e torna di riflesso sulla necessità di essere al servizio della Chiesa e del prossimo, non della propria autopromozione.

“Se siamo attesi in Cielo, perché vivere di pretese terrene? Perché affannarci per un po’ di soldi, di fama, di successo, tutte cose che passano? Perché perdere tempo a lamentarci della notte, mentre ci aspetta la luce del giorno?”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Papa ai nuovi cardinali: “Non cercate padrini per la carriera” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento