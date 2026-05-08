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Il Papa al Duomo incontra la madre del piccolo Domenico Caliendo
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Il Papa al Duomo incontra la madre del piccolo Domenico Caliendo

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Il bimbo morto a febbraio dopo il trapianto fallito

Napoli, 8 mag. (askanews) – Al termine della visita al Duomo di Napoli, Papa Leone XIV, alla consueta cerimonia del baciamano ha incontrato Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, il bambino di quasi due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio nel capoluogo campano a causa di un trapianto di cuore fallito.La donna era presente in cattedrale per salutare il Pontefice nel corso dell’incontro con il clero ed stata presentata al Santo Padre da Don Mimmo Battaglia. Durante il breve colloquio, la sorella di Domenico ha consegnato al Pontefice una fotografia del fratello, mentre la madre gli ha fatto dono del libro scritto per raccontarne la memoria.

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