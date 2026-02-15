domenica, 15 Febbraio , 26

Il Papa: costruire pace e prosperità per tutti i popoli

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 15 feb. (askanews) – “Ricorre nei prossimi giorni il capodanno lunare, celebrato da miliardi di persone in Asia orientale in altre parti del mondo. Questa gioiosa festa incoraggia a vivere con più intensità le relazioni familiari e l’amicizia. Porti serenità nelle case e nella società e sia occasione per guardare insieme al futuro costruendo pace e prosperità per tutti i popoli”. Lo ha detto Papa Leone XIV rivolgendosi dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano a fedeli e pellegrini riuniti in Piazza San Pietro dopo la recita dell’Angelus.

