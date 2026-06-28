domenica, 28 Giugno , 26
HomeMondoIl papà di Kate Middleton: “Vidi un elicottero in giardino e pensai...
il-papa-di-kate-middleton:-“vidi-un-elicottero-in-giardino-e-pensai-‘caspita,-a-william-deve-piacere-davvero-mia-figlia’”
Il papà di Kate Middleton: “Vidi un elicottero in giardino e pensai ‘Caspita, a William deve piacere davvero mia figlia’”
Mondo

Il papà di Kate Middleton: “Vidi un elicottero in giardino e pensai ‘Caspita, a William deve piacere davvero mia figlia’”

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

ROMA – Nel corso della grande festa per i 15 anni di matrimonio (le “nozze di cristallo”) del principe William e Kate Middleton (che si sposarono il 29 aprile 2011), uno degli episodi più buffi che è stato raccontato durate il ricevimento durante il momento ‘ricordi’ è stato un episodio riferito da Michael Middleton, il papà della principessa di Galles. Che ha raccontato: “Ho capito che la cosa si faceva seria quando mi sono trovato un elicottero in giardino”, ha raccontato agli ospiti. “Ho pensato: caspita, gli deve piacere davvero mia figlia. E mi sono chiesto fin da allora come avrebbe potuto superare una cosa del genere”. L’episodio avvenne quasi vent’anni fa, nel 2008: William e Kate si conobbero ai tempi dell’università, a St Andrews, l’università più antica di Scozia. E si innamorarono subito. 

LO SCATTO SUI SOCIAL

La coppia ha festeggiato le nozze di cristallo con un grande ricevimento e, nell’occasione, ha pubblicato sui social uno scatto piuttosto ‘casual’, che fa eccezione ai protocolli: la famiglia reale al completo (compresi i due cani), in Cornovaglia, a piedi scalzi in un prato.

LE BATTUTE DI HARRY

Nel suo discorso, il principe William avrebbe definito Kate la sua “roccia”, sottolineando quanto sia orgoglioso di lei. Piuttosto divertente, invece, il discorso del principe Harry (testimone): il Times ha raccontato che Harry avrebbe scherzato sulla calvizie del fratello e definito la coppia come “il Drugo e la Duchessa” (con un ironico gioco di parole tra the Dude e the Duchess).
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Gabry Ponte trasforma San Siro in una discoteca a cielo aperto, lo show tra Millennial e Gen Z
Next article
Giornalista spostata di settore all’Agi, la direttrice Lofano: “Nessuna pressione, falso. E non è stato unico cambiamento”

POST RECENTI

Mondo

La tregua per l’Iran è in bilico: droni iraniani colpiscono nello stretto di Hormuz, reazione Usa. Nuove minacce da Trump

ROMA - È di nuovo tregua in bilico nello stretto di Hormuz: nella notte l'Iran ha lanciato dei droni contro quattro navi tra cui la...
Mondo

Al Bano sposa Loredana Lecciso, l’annuncio in tv: “Il matrimonio ci sarà”

 ROMA - Il matrimonio con Loredana? "Ora lo so, ne sono certo, arriverà. E ho capito anche perché 'sì' al matrimonio, per tutto l'insieme familiare,...
Mondo

In Venezuela almeno tre vittime e 42 dispersi con cittadinanza italiana. Arrivato il primo volo di aiuti dell’Aeronautica militare

ROMA - Mentre il Venezuela continua a registrare nuove scosse di terremoto- l'ultima di magnitudo 4,9, ha coinvolto il centro del Paese, nello stato di...
Mondo

Venezuela, il calciatore Héctor Bello piange la moglie scomparsa: “Racconterò a nostra figlia come l’hai salvata”

ROMA - "Andrea, oggi mi lasci con la mia bellissima principessa, da solo, con un cuore spezzato, cercando di essere forte, cercando di tenere stretta...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.