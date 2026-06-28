Il papà di Kate Middleton: “Vidi un elicottero in giardino e pensai ‘Caspita, a William deve piacere davvero mia figlia’”

ROMA – Nel corso della grande festa per i 15 anni di matrimonio (le “nozze di cristallo”) del principe William e Kate Middleton (che si sposarono il 29 aprile 2011), uno degli episodi più buffi che è stato raccontato durate il ricevimento durante il momento ‘ricordi’ è stato un episodio riferito da Michael Middleton, il papà della principessa di Galles. Che ha raccontato: “Ho capito che la cosa si faceva seria quando mi sono trovato un elicottero in giardino”, ha raccontato agli ospiti. “Ho pensato: caspita, gli deve piacere davvero mia figlia. E mi sono chiesto fin da allora come avrebbe potuto superare una cosa del genere”. L’episodio avvenne quasi vent’anni fa, nel 2008: William e Kate si conobbero ai tempi dell’università, a St Andrews, l’università più antica di Scozia. E si innamorarono subito.

LO SCATTO SUI SOCIAL

La coppia ha festeggiato le nozze di cristallo con un grande ricevimento e, nell’occasione, ha pubblicato sui social uno scatto piuttosto ‘casual’, che fa eccezione ai protocolli: la famiglia reale al completo (compresi i due cani), in Cornovaglia, a piedi scalzi in un prato.

LE BATTUTE DI HARRY

Nel suo discorso, il principe William avrebbe definito Kate la sua “roccia”, sottolineando quanto sia orgoglioso di lei. Piuttosto divertente, invece, il discorso del principe Harry (testimone): il Times ha raccontato che Harry avrebbe scherzato sulla calvizie del fratello e definito la coppia come “il Drugo e la Duchessa” (con un ironico gioco di parole tra the Dude e the Duchess).

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