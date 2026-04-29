il-papa:-dolore-per-violenze-in-colombia,-scegliere-via-della-pace

L’appello dopo l’attentato con almeno 20 morti

Roma, 29 apr. (askanews) – Papa Leone XIV ha espresso “la sua solidarietà nella preghiera alle vittime e alle loro famiglie” dopo un attentato con bomba che ha ucciso almeno 20 persone su una strada nel Sud-Ovest della Colombia. “Esorto tutti a respingere ogni forma di violenza e a scegliere risolutamente la via della pace”, ha aggiunto il Pontefice durante l’udienza del mercoledì in piazza San Pietro.”Con dolore e preoccupazione ho appreso della tragica violenza che affligge la regione Sud-Occidentale della Colombia, causando gravi perdite di vite umane. Esprimo la mia vicinanza in preghiera alle vittime e alle loro famiglie e esorto tutti a respingere ogni forma di violenza e a scegliere con fermezza la via della pace” ha detto Papa Leone salutando i pellegrini di lingua spagnola.