AGI – Riprendere ad ascoltare la Terra, il “battito della creazione”, la voce del Creato che “ci esorta, allarmata, a ritornare al giusto posto nell’ordine naturale”, a “ricordare che siamo parte, non padroni, della rete interconnessa della vita“.

E’ una profonda riflessione sul rispetto del pianeta e delle risorse che ci offre e al contempo è una denuncia sui mali provocati dall’uomo che hanno spinto la Terra “oltre i suoi limiti”, quella di Papa Francesco nel suo Messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato – “Giubileo per la Terra” – che apre il Tempo del Creato che si estende fino al 4 ottobre nel ricordo di San Francesco di Assisi.

L’articolo Il Papa: “E’ tempo di cancellare il debito dei Paesi più poveri” proviene da Notiziedi.

