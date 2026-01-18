Il Papa: fama e successo ‘surrogati di felicità’, illusioni passeggere

domenica, 18 Gennaio , 26

Roma, 18 gen. (askanews) – “All’approvazione, al consenso, alla visibilità viene data spesso un’importanza eccessiva, tale da condizionare le idee, i comportamenti e gli stati d’animo delle persone, da causare sofferenze e divisioni, da produrre stili di vita e di relazione effimeri, deludenti, imprigionanti. In realtà, non abbiamo bisogno di questi ‘surrogati di felicità'”. Lo ha detto il Papa durante l’Angelus in piazza San Pietro.

“La nostra gioia e la nostra grandezza – ha aggiunto – non si fondano su illusioni passeggere di successo e di fama, ma sul saperci amati e voluti dal nostro Padre che è nei cieli”. Il Papa prende spunto dalla figura di Giovanni il Battista, che, dice “riconosce in Gesù il Salvatore, ne proclama la divinità e la missione al popolo d’Israele e poi si fa da parte, esaurito il proprio compito”.

“Il Battista è un uomo molto amato dalle folle, al punto da essere temuto dalle autorità di Gerusalemme – osserva il Pontefice -. Sarebbe stato facile per lui sfruttare questa fama, invece non cede per nulla alla tentazione del successo e della popolarità. Davanti a Gesù, riconosce la propria piccolezza e fa spazio alla grandezza di Lui”. “Quanto è importante per noi, oggi, la sua testimonianza”, prosegue Leone.

