il-papa:-i-prepotenti-non-saranno-i-padroni-della-terra

Roma, 1 feb. (askanews) – “Chi si aspetta che i prepotenti saranno sempre padroni sulla terra, rimane sorpreso dalle parole del Signore. Chi si abitua a pensare che la felicità appartenga ai ricchi, potrebbe credere che Gesù sia un illuso. E invece l’illusione sta proprio nella mancanza di fede verso Cristo: Egli è il povero che condivide con tutti la sua vita, il mite che persevera nel dolore, l’operatore di pace perseguitato fino alla morte in croce”. Così il Papa prima della recita dell’Angelus in piazza San Pietro, ricordando il Vangelo di oggi delle Beatitudini.

“Cari fratelli e sorelle – aggiunge il Papa – le Beatitudini diventano per noi una prova della felicità, e ci portano a chiederci se la consideriamo una conquista che si compra o un dono che si condivide; se la riponiamo in oggetti che si consumano o in relazioni che ci accompagnano. È infatti ‘a causa di Cristo’ e grazie a Lui – conclude il Papa – che l’amarezza delle prove si trasforma nella gioia dei redenti: Gesù non parla di una consolazione lontana, ma di una grazia costante che ci sostiene sempre, soprattutto nell’ora dell’afflizione”.