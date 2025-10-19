il-papa:-i-santi-sono-martiri-della-fede-e-fedeli-amici-di-cristo

domenica, 19 Ottobre , 25

Roma, 19 ott. (askanews) – “Questi fedeli amici di Cristo sono martiri per la loro fede, come il Vescovo Ignazio Choukrallah Maloyan e il catechista Pietro To Rot; sono evangelizzatori e missionarie, come suor Maria Troncatti; sono carismatiche fondatrici, come suor Vincenza Maria Poloni e suor Carmen Rendiles Martínez; col loro cuore ardente di devozione, sono benefattori dell’umanità, come Bartolo Longo e José Gregorio Hernßndez Cisneros. La loro intercessione ci assista nelle prove e il loro esempio ci ispiri nella comune vocazione alla santità. Mentre siamo pellegrini verso questa meta, preghiamo senza stancarci, saldi in quello che abbiamo imparato e crediamo fermamente. La fede sulla terra sostiene così la speranza del cielo”. Lo ha detto Papa Leone XIV nel corso dell’omelia in Piazza San Pietro, seguita alla Celebrazione Eucaristica ed al Rito della Canonizzazione di 7 Beati. Diversi applausi dei fedeli hanno scandito le parole del Santo Padre. Sono quasi 55mila i fedeli presenti questa mattina all’inizio della messa in piazza San Pietro presieduta da Papa Leone.

