Il Papa: il bene del popolo del Venezuela deve prevalere su ogni altra cosa
Il Papa: il bene del popolo del Venezuela deve prevalere su ogni altra cosa

Il Papa: il bene del popolo del Venezuela deve prevalere su ogni altra cosa

Il Papa: il bene del popolo del Venezuela deve prevalere su ogni altra cosa
Redazione-web
Redazione-web

Roma, 4 gen. (askanews) – “Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela. Il bene dell’amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace garantendo la sovranità del paese, assicurando lo stato di diritto inscritto nella Costituzione”. Così ha detto Papa Leone XIV parlando dopo l’Angelus in piazza San Pietro. Bisogna rispettare “i diritti umani e civili di ognuno e di tutti e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione di stabilità e di concordia con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione situazione economica per questo prego e vi invito a pregare affidando la nostra preghiera all’intercessione della Madonna dei Cormoto e dei santi José Gregorio Hernandez il Sor Carmen Rendiles”, ha continuato il Santo Padre.

