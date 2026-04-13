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Il Papa in Algeria. Card. Vesco: porterà messaggio di pace

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“Un sogno averlo qui, una benedizione per il Paese”

Algeri, 13 apr. (askanews) – L’Algeria attende Leone XIV. E’ il primo viaggio di Prevost in Africa da Papa.”La visita del Papa è un sogno, è una benedizione. Ci aspettiamo un bell’incontro un regalo per tutto il Paese. Mi attendo tante sorprese” dice l’arcivescovo di Algeri, il cardinale Jean-Paul Vesco, che incontrerà Leone nella Cattedrale insieme alla comunità algerina. “Questa è la chiesa del Papa, non c’è differenza tra cristiani e musulmani. Qui nella Basilica portiamo la scritta ‘Nostra Madonna d’Africa, prega per noi e per i musulmani. Pregheremo per tutti. Lavoriamo insieme per una società di pace, Ci parlerà molto di pace” ha aggiunto il porporato.Tanti gli appuntamenti del Pontefice, tra cui la visita nel Centro di accoglienza e di amicizia delle Suore Agostiniane Missionarie di Bab El Oued dove renderà omaggio alla memoria di due religiose di questa Comunità che, durante la guerra civile algerina, furono tra i 19 martiri uccisi tra il 1994 e il 1996.”Per me è un amico – racconta suor Lourdes Miguelez, spagnola, da 53 anni in Algeria che conosce bene Robert Prevost – preghiamo per lui affinchè possa compiere la missione difficile e grande che ha verso il mondo intero. È un pastore, un fratello, un padre. Il Papa è fiero di venire qui”.

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