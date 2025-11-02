il-papa:-in-darfur-sofferenze-inaccettabili

Milano, 2 nov. (askanews) – “Seguo le tragiche notizie che giungono dal Sudan i particolare dal martoriato Darfur settentrionale: violenze indiscriminate contro donne e bambini, attacchi ai civili inermi e gravi ostacoli all’azione umanitaria stanno causando sofferenze inaccettabili a una popolazione già stremata da lunghi mesi di conflitto”. Lo ha detto Leone XIV rivolgendosi dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus.

“Il Signore accolga i defunti, sostegna i sofferenti e tocchi i cuori dei responsabili. Rinnovo un accurato appello alle parti coinvolte per un cessate il fuoco e l’apertura urgente di corridoi umanitari”.