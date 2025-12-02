il-papa-in-libano,-oggi-si-conclude-il-viaggio.-visita-un-opedale-per-disabili

Città del Vaticano, 2 dic. (askanews) – Ultima giornata libanese per Papa Leone che stamane sta facendo visita agli operatori e agli assistiti dell’ospedale “De la Croix” a Jal ed Dibl, uno dei più grandi ospedali per disabili mentali del Medio Oriente, a circa 11 chilometri da Beirut.

Il Papa giunto all’ingresso principale della residenza della Congregazione delle Suore Francescane della Croce del Libano, è stato accolto dalla Madre Superiora dell’orine, dalla Superiora del Convento e dalla Direttrice dell’Ospedale.

Quindi si è recato nel teatro della struttura, dove sono presenti gli operatori e gli assistiti dell’Ospedale.