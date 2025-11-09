il-papa:-in-programma-concistoro-straordinario-il-7-e-8-gennaio

Milano, 9 nov. (askanews) – Papa Leone XIV intende convocare un concistoro straordinario dei cardinali. In una breve comunicazione inviata ai cardinali il 6 novembre la Segreteria di Stato vaticana ha affermato che “Sua Santità Leone XIV ha in mente di convocare un Concistoro Straordinario per i giorni 7 e 8 gennaio 2026”. A rivelarlo è il quotidiano cattolico Usa National Catholic Register che riporta un passaggio della comunicazione ricevuta dai cardinali: “A tempo debito, il Decano del Collegio Cardinalizio invierà a Vostra Eminenza la relativa lettera con ulteriori dettagli”.