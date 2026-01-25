domenica, 25 Gennaio , 26

Valentino e gli sconti di Cucinelli, Giammetti: “Non si conoscevano nemmeno…”

(Adnkronos) - "Valentino non lo ha mai conosciuto...

La super tempesta investe New York, neve record e incubo ghiaccio

(Adnkronos) - La super tempesta di ghiaccio si...

Ucraina-Russia, in migliaia senza riscaldamento a Kiev. Zelensky a Vilnius

(Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha...

Salvini: “Chi esce da Lega finisce nel nulla”. A Zelensky: “Amico mio stai perdendo, firma accordo”

(Adnkronos) - Alcuni giornali "da anni scrivono e...
il-papa:-intensificare-gli-sforzi-per-un-cessate-il-fuoco-in-ucraina
Il Papa: intensificare gli sforzi per un cessate il fuoco in Ucraina

Il Papa: intensificare gli sforzi per un cessate il fuoco in Ucraina

AttualitàIl Papa: intensificare gli sforzi per un cessate il fuoco in Ucraina
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 25 gen. (askanews) – “Anche in questi giorni l’Ucraina è colpita da attacchi continui che lasciano intere popolazioni esposte al freddo dell’inverno. Seguo con dolore quanto accade. Sono vicino e prego per chi soffre. Il protrarsi delle ostilità, con conseguenze sempre più gravi sui civili, allarga la frattura tra i popoli e allontana una pace giusta e duratura. Invito tutti a intensificare ancora gli sforzi per porre fine a questa guerra”. Lo ha detto Papa Leone XIV rivolto a fedeli e pellegrini riuniti in piazza San Pietro per l’Angelus.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.