il-papa:-intensificare-gli-sforzi-per-un-cessate-il-fuoco-in-ucraina

Milano, 25 gen. (askanews) – “Anche in questi giorni l’Ucraina è colpita da attacchi continui che lasciano intere popolazioni esposte al freddo dell’inverno. Seguo con dolore quanto accade. Sono vicino e prego per chi soffre. Il protrarsi delle ostilità, con conseguenze sempre più gravi sui civili, allarga la frattura tra i popoli e allontana una pace giusta e duratura. Invito tutti a intensificare ancora gli sforzi per porre fine a questa guerra”. Lo ha detto Papa Leone XIV rivolto a fedeli e pellegrini riuniti in piazza San Pietro per l’Angelus.