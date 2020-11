Il Papa invita i giovani a “non vivacchiare”: “Sognate in grande”

AGI – Un invito a “non vivacchiare” ma a vivere. A non stare “parcheggiati ai lati della vita, ma in corsa verso traguardi alti, con gioia e con audacia”. Dopo il patto di Assisi, Papa Francesco si rivolge ancora una volta ai giovani nell’omelia della messa in occasione della Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, al termine della quale si è svolto il passaggio della Croce e dell’Icona di Maria Salus Populi Romani, simboli delle Giornate Mondiali della Gioventù, dalla rappresentanza dei giovani panamensi ai giovani portoghesi.

“Non rinunciamo ai grandi sogni. Non accontentiamoci del dovuto”,

