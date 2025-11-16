Il Papa: la povertà interpella chi ha ruoli di responsabilità, i leader ascoltino il grido dei più poveri

Città del Vaticano, 16 nov. (askanews) – “La povertà interpella i cristiani, ma interpella anche tutti coloro che nella società hanno ruoli di responsabilità. Esorto perciò i Capi degli Stati e i Responsabili delle Nazioni ad ascoltare il grido dei più poveri”. L’appello è giunto stamane da Papa Leone XIV nell’omelia della messa per il Giubileo dei poveri da lui celebrata nella Basilica di San Pietro. “Non ci potrà essere pace senza giustizia e i poveri ce lo ricordano in tanti modi, con il loro migrare come pure con il loro grido tante volte soffocato dal mito del benessere e del progresso che non tiene conto di tutti, e anzi dimentica molte creature lasciandole al loro destino”, ha quindi aggiunto Papa Prevost.