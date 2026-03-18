mercoledì, 18 Marzo , 26
HomeAttualitàIl Papa: la salute non sia un lusso per pochi
il-papa:-la-salute-non-sia-un-lusso-per-pochi
Il Papa: la salute non sia un lusso per pochi
Attualità

Il Papa: la salute non sia un lusso per pochi

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Città del Vaticano, 18 mar. (askanews) – “La salute non può essere un lusso per pochi, ma è una condizione essenziale per la pace sociale”. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti al Convegno “Oggi chi è il mio prossimo? – Today who is my neighbor?”.

“Una copertura sanitaria universale – ha aggiunto – non è soltanto un obiettivo tecnico da raggiungere, è prima di tutto un imperativo morale per le società che vogliono definirsi giuste. La tutela e la cura della salute devono essere accessibili ai più vulnerabili, perché ciò è richiesto dalla loro dignità e anche per evitare che un’ingiustizia diventi seme di conflitti”.

“In molte Nazioni – ha ribadito Papa Leone XIV – le diseguaglianze in campo sanitario stanno crescendo: meno persone possono curarsi con i servizi offerti. Uno sguardo urgente va posto anche sulla salute mentale delle persone, in particolare dei giovani, perché le ferite invisibili della psiche non sono meno pesanti di quelle visibili”.

Previous article
Recuperare il nucleare iraniano nei bunker sotto le montagne: la missione militare più rischiosa della storia americana
Next article
Libano, raid israeliani nel centro di Beirut: crollato un palazzo, morti e feriti

POST RECENTI

Attualità

Lollobrigida: Stato sempre pronto contro chi sottrae risorse Pac

Roma, 18 mar. (askanews) – "Chi prova a sottrarre illegalmente risorse della PAC troverà sempre lo Stato pronto a intervenire con fermezza". Così sul proprio...
Attualità

Le mani della Cina sui minerali critici: un’Opa sul futuro

Roma, 18 mar. (askanews) – Se per anni la dipendenza strategica dell’Occidente dalla Cina è stata letta soprattutto attraverso il prisma della manifattura, oggi il...
Attualità

Giacomantonio nuovo presidente Consorzio Cipolla Margherita Igp

Roma, 18 mar. (askanews) – Cambio al vertice del Consorzio per la valorizzazione e la tutela della Cipolla Bianca di Margherita Igp. Giuseppe Giacomantonio è...
Attualità

Mattarella: carceri in condizioni difficili, gravoso compito Dap

Roma, 18 mar. (askanews) – Quello della Amministrazione penitenziaria è "un compito particolarmente complesso, reso ancora più gravoso dalle difficili condizioni in cui versano gli...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.