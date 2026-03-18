il-papa:-la-salute-non-sia-un-lusso-per-pochi

Città del Vaticano, 18 mar. (askanews) – “La salute non può essere un lusso per pochi, ma è una condizione essenziale per la pace sociale”. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti al Convegno “Oggi chi è il mio prossimo? – Today who is my neighbor?”.

“Una copertura sanitaria universale – ha aggiunto – non è soltanto un obiettivo tecnico da raggiungere, è prima di tutto un imperativo morale per le società che vogliono definirsi giuste. La tutela e la cura della salute devono essere accessibili ai più vulnerabili, perché ciò è richiesto dalla loro dignità e anche per evitare che un’ingiustizia diventi seme di conflitti”.

“In molte Nazioni – ha ribadito Papa Leone XIV – le diseguaglianze in campo sanitario stanno crescendo: meno persone possono curarsi con i servizi offerti. Uno sguardo urgente va posto anche sulla salute mentale delle persone, in particolare dei giovani, perché le ferite invisibili della psiche non sono meno pesanti di quelle visibili”.