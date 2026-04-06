Il Papa: la verità spesso oscurata da fake news e menzogne

Milano, 6 apr. (askanews) – “Spesso il racconto della verità viene oscurato da fake news, come si dice oggi, cioè da menzogne, allusioni e accuse senza fondamento”. Lo ha detto Papa Leone XIV rivolgendosi dalla finestra dello Studio del Palazzo Apostolico Vaticano ai fedeli ed ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per la recita del Regina Coeli in occasione del Lunedì dell’Angelo.

Secondo il Pontefice, “davanti a tali ostacoli, però, la verità non resta celata, anzi: ci viene incontro, viva e raggiante, illuminando le tenebre più fitte”. Papa Leone XIV si è richiamato a un passaggio del Vangelo di oggi (Mt 28, 8-15) che “ci chiede di scegliere tra due racconti: o quello delle donne, che hanno incontrato il Risorto, o quello delle guardie, che sono state corrotte dai capi del sinedrio. Le prime annunciano la vittoria di Cristo sulla morte; le seconde annunciano che la morte vince sempre e comunque. Nella loro versione, infatti, Gesù non è risorto, ma il suo cadavere è stato rubato. Da uno stesso fatto, il sepolcro vuoto, sgorgano due interpretazioni: una è fonte di vita nuova ed eterna, l’altra di morte certa e definitiva”.

Un contrasto, ha sottolineato ancora il Santo Padre, che “ci fa riflettere sul valore della testimonianza cristiana e sull’onestà della comunicazione umana”.