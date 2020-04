Al Regina Coeli al chiuso Francesco invita i fedeli a passare “dal se al sì, dall’io al Dio» e a recitare il rosario “per trovare la speranza in questo tempo di prova». Poi si affaccia per benedire piazza San Pietro vuota per la pandemia

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Il Papa: lamentarsi non serve, meglio mettersi al servizio degli altri proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento