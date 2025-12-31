il-papa:-l’anno-trascorso-segnato-da-eventi-di-guerra-che-sconvolgono-il-pianeta

Città del Vaticano, 31 dic. (askanews) – L’anno che è passato “è stato certamente segnato da eventi importanti: alcuni lieti, come il pellegrinaggio di tanti fedeli in occasione dell’Anno Santo; altri dolorosi, come la dipartita del compianto Papa Francesco e gli scenari di guerra che continuano a sconvolgere il pianeta”. Lo ha voluto sottolineare stamane Papa Leone XIV nella sua ultima udienza generale del 2025 con i fedeli in piazza San Pietro.

“Alla sua conclusione, – ha poi aggiunto il pontefice – la Chiesa ci invita a mettere tutto davanti al Signore, affidandoci alla sua Provvidenza e chiedendogli che si rinnovino, in noi e attorno a noi, nei giorni a venire, i prodigi della sua grazia e della sua misericordia”. Ed è proprio in questa “dinamica” che ha, voluto fare riferimento Papa Prevost si svolgerà questa sera il grande momento liturgico, da lui presieduto, “del solenne canto del Te Deum”, con il quale, ha detto, “ringrazieremo il Signore per i benefici ricevuti”.