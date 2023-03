Il Papa: non smettere mai di sperare, anche quando tutto sembra perduto

Il messaggio del Santo Padre prima dell’Angelus domenicale

Roma, 26 mar. (askanews) – “Gesù dà la vita anche quando sembra non esserci più speranza. Capita, a volte, di sentirsi senza speranza, oppure di incontrare persone che hanno smesso di sperare: per una perdita dolorosa, per una malattia, per una delusione cocente, per un torto o un tradimento subito, per un grave errore commesso. A volte sentiamo dire: ‘Non c’è più niente da fare!’. Sono momenti in cui la vita sembra un sepolcro chiuso: tutto è buio, intorno si vedono solo dolore e disperazione. Gesù, oggi, ci dice che non è così, che in questi momenti non siamo soli, anzi che proprio in questi momenti Lui si fa più che mai vicino per ridarci vita”. Lo ha detto Papa Francesco prima dell’Angelus domenicale affacciato dalla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano.

Il Pontefice ha ricordato che oggi, in occasione della quinta domenica di Quaresima, il Vangelo presenta la risurrezione di Lazzaro, l’ultimo dei miracoli di Gesù. “Togliete la pietra: il dolore, gli errori, anche i fallimenti, non nascondeteli dentro di voi, in una stanza buia e solitaria, chiusa. Togliete la pietra: tirate fuori tutto quello che c’è dentro, gettatelo in me con fiducia, senza timore, perché io sono con voi, vi voglio bene e desidero che torniate a vivere. E, come a Lazzaro, ripete a ognuno di noi: Vieni fuori! Rialzati, riprendi il cammino, ritrova fiducia! Ti prendo io per mano, come quando da piccolo imparavi a fare i primi passi. Togli le bende che ti legano, non cedere al pessimismo che deprime, al timore che isola, allo scoraggiamento per il ricordo di brutte esperienze, alla paura che paralizza. Io ti voglio libero e vivo, non ti abbandono e sono con te! Non lasciarti imprigionare dal dolore, non lasciar morire la speranza: ritorna a vivere!”.

“Cari fratelli e sorelle, questo brano, che si trova al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni e che fa tanto bene leggere, è un inno alla vita, e lo leggiamo quando la Pasqua è vicina. Forse anche noi in questo momento portiamo nel cuore qualche peso o qualche sofferenza, che sembrano schiacciarci. Qualche cosa brutta, qualche peccato vecchio, qualche errore di gioventù. Queste cose brutte devono andare fuori. Allora è il momento di togliere la pietra e di uscire incontro a Gesù, che è vicino. Riusciamo ad aprirgli il cuore e ad affidargli le nostre preoccupazioni? Ad aprire il sepolcro dei problemi e a guardare oltre la soglia, verso la sua luce? E a nostra volta, come piccoli specchi dell’amore di Dio, riusciamo a illuminare gli ambienti in cui viviamo con parole e gesti di vita? Testimoniamo la speranza e la gioia di Gesù? Maria, Madre della speranza, rinnovi in noi la gioia di non sentirci soli e la chiamata a portare luce nel buio che ci circonda” ha detto il Papa.

