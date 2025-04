il-papa-prega-solo-nella-piazza-san-pietro-vuota-durante-il-covid

L’immagine storica e simbolo del pontificato di Francesco

Città del Vaticano, 21 apr. (askanews) – Cinque anni fa il 27 marzo 2020, Papa Francesco commosse il mondo recandosi in preghiera a Pasqua solo in silenzio e sotto la pioggia in una piazza San Pietro vuota durante la pandemia di Covid. L’immagine storica e simbolo del pontificato di Bergoglio venne trasmessa dal Vaticano durante il lockdown. In quell’occasione dal Pontefice arrivò in San Pietro sul sagrato della Basilica per la benedizione “Urbi et Orbi” pregò per la fine della pandemia in silenzio. In quel giorno, anche l’adorazione del Santissimo Sacramento e la benedizione Urbi et Orbi, insieme alla invocazione del Pontefice a Dio a “non lasciarci in balia della tempesta” e all’invito a “remare” tutti insieme.