il-papa-riceve-il-re-di-spagna-felipe-vi-e-la-regina-letizia

L’incontro in Vaticano con i reali

Roma, 20 mar. (askanews) – L’arrivo del Re di Spagna Felipe VI e della Regina Letizia in Vaticano, per l’incontro con Papa Leone XIV.I reali sono arrivati nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico e dopo l’accoglienza e il picchetto d’onore, facendo un cenno di saluto ai fotografi, sono entrati per l’incontro privato con il Pontefice.In occasione della visita a Roma, nel corso di una solenne cerimonia Filippo VI prenderà anche possesso del titolo di Protocanonico del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.