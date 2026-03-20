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Il Papa riceve il Re di Spagna Felipe VI e la Regina Letizia
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Il Papa riceve il Re di Spagna Felipe VI e la Regina Letizia

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L’incontro in Vaticano con i reali

Roma, 20 mar. (askanews) – L’arrivo del Re di Spagna Felipe VI e della Regina Letizia in Vaticano, per l’incontro con Papa Leone XIV.I reali sono arrivati nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico e dopo l’accoglienza e il picchetto d’onore, facendo un cenno di saluto ai fotografi, sono entrati per l’incontro privato con il Pontefice.In occasione della visita a Roma, nel corso di una solenne cerimonia Filippo VI prenderà anche possesso del titolo di Protocanonico del Capitolo della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore.

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