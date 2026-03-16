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Il Papa ringrazia Caritas a servizio di detenuti, poveri e migranti
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Il Papa ringrazia Caritas a servizio di detenuti, poveri e migranti

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Leone XIV a Ponte Mammolo: c’è chi approfitta degli indigenti

Roma, 16 mar. (askanews) – La Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù a Ponte Mammolo, “da circa novant’anni vive con fedeltà” la missione della Chiesa, “con speciale cura delle situazioni di povertà, di emarginazione e di emergenza, con attenzione alla presenza, nel suo territorio, della Casa di reclusione di Rebibbia, e con tanti altri segni si sensibilità e di solidarietà”. Lo ha detto il Papa nell’omelia pronunciata alla messa nella parrocchia nella periferia nord-est di Roma.”So che aiutate tanti fratelli e sorelle, provenienti da altri Paesi, a inserirsi qui – ha aggiunto – a imparare la lingua, a trovare una casa dignitosa e a esercitare un lavoro onesto e sicuro. Non mancano le difficoltà, purtroppo talvolta accentuate da chi, senza scrupoli, approfitta della condizione di indigenza dei più deboli per fare i propri interessi. Sono però al corrente di quanto tutti voi vi impegnate a far fronte a queste sfide, attraverso i servizi della Caritas, le Case-famiglia per l’accoglienza di donne e mamme in difficoltà e molte altre iniziative. Così come mi è nota la vitalità e la generosità con cui vi spendete per l’educazione dei giovani e dei ragazzi, con l’oratorio e con altre proposte formative”, ha concluso il Pontefice.

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