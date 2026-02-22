domenica, 22 Febbraio , 26
il-papa:-“rinunciamo-al-superfluo,-facciamo-tacere-gli-smartphone”
Il Papa: “Rinunciamo al superfluo, facciamo tacere gli smartphone”

Il Papa: “Rinunciamo al superfluo, facciamo tacere gli smartphone”

MondoIl Papa: “Rinunciamo al superfluo, facciamo tacere gli smartphone”
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Dedichiamo tempo a chi è solo, specialmente agli anziani, poveri, malati. Rinunciamo al superfluo e condividiamo ciò che risparmiamo con chi manca del necessario”. E’ l’appello di Papa Leone all’Angelus.”Facciamo tacere un po’ i televisori, le radio, gli smartphone- aggiunge riferendosi al tempo di Quaresima- ascoltiamoci a vicenda, nelle famiglie, negli ambienti di lavoro, nelle comunità”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.