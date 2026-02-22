il-papa:-“rinunciamo-al-superfluo,-facciamo-tacere-gli-smartphone”

ROMA – “Dedichiamo tempo a chi è solo, specialmente agli anziani, poveri, malati. Rinunciamo al superfluo e condividiamo ciò che risparmiamo con chi manca del necessario”. E’ l’appello di Papa Leone all’Angelus.”Facciamo tacere un po’ i televisori, le radio, gli smartphone- aggiunge riferendosi al tempo di Quaresima- ascoltiamoci a vicenda, nelle famiglie, negli ambienti di lavoro, nelle comunità”.

