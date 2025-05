Il Papa si è insediato sulla cattedra di Vescovo di Roma

Città del Vaticano, 25 mag. (askanews) – “Noi siamo tanto più capaci di annunciare il Vangelo quanto più ce ne lasciamo conquistare e trasformare, permettendo alla potenza dello Spirito di purificarci nell’intimo, di rendere semplici le nostre parole, onesti e limpidi i nostri desideri, generose le nostre azioni”. Una strada indicata ai cristiani da Papa Leone XIV nel corso dell’omelia durante la celebrazione della messa che ha presieduto in occasione dell’insediamento sulla Cattedra di Vescovo di Roma, nella basilica di San Giovanni in Laterano. In questa dinamica di fede, ha aggiunto il pontefice, deve entrare in gioco un altro verbo: “ricordare, cioè tornare a rivolgere l’attenzione del cuore a ciò che abbiamo vissuto e appreso, per penetrarne più profondamente il significato e gustarne la bellezza”, ha aggiunto Papa Prevost.