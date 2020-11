Il Papa toglie i fondi della Segreteria di Stato, saranno gestiti dall’Apsa

AGI – I fondi gestiti dalla Segreteria di Stato vaticana saranno gestiti dall’Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Santa Sede) e controllati dalla Segreteria per l’Economia. Papa Francesco ha istituito per questo una “Commissione di passaggio e controllo” che porterà, nei prossimi tre mesi, il compimento del passaggio.

Era da tempo nei disegni di Bergoglio razionalizzare l’ambito amministrativo della Santa Sede e anche se, come ha dichiarato recentemente in una intervista monsignor Nunzio Galantino, presidente Apsa, “non è stata l’inchiesta sul palazzo di Londra, né la vicenda toccata al cardinale Becciu a rendere necessaria una riforma dell’amministrazione economica”, è certo che per Francesco deve essere chiuso al più presto il “pasticciaccio brutto” di Sloane Avenue.

