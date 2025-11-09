il-papa:-troppi-civili-e-bambini-uccisi-nel-mondo,-cessate-il-fuoco

Milano, 9 nov. (askanews) – “Esprimo il mio vivo apprezzamento per quanti ad ogni livello si stanno impegnando a costruire la pace nelle diverse regioni segnate dalla guerra. Nei giorni scorsi, abbiamo pregato per i defunti e tra questi, purtroppo, ce ne sono tanti uccisi nei combattimenti e nei bombardamenti, benché fossero civili, bambini, anziani, ammalati. Se si vuole veramente onorare la loro memoria, cessi il fuoco e si mettono un impegno nelle trattative”. Lo ha detto Leone XIV, affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, aii fedeli ed i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus.