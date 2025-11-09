domenica, 9 Novembre , 25

Ballando con le stelle, ‘rivolta social’ contro la classifica

(Adnkronos) - Alla fine, arriva la 'rivolta social'...

Tumori, Aiom: “Lo screening per cancro polmone sia incluso nei nuovi Lea”

(Adnkronos) - Nei nuovi Livelli essenziali di assistenza...

Roma, 14enne alla guida di auto a noleggio rubata: non si ferma all’alt e provoca incidente

(Adnkronos) - Un 14enne alla guida di un...

Scontro sulla tangenziale sud di Bergamo, due morti

(Adnkronos) - Uno scontro due auto e un...
il-papa:-troppi-civili-e-bambini-uccisi-nel-mondo,-cessate-il-fuoco
Il Papa: troppi civili e bambini uccisi nel mondo, cessate il fuoco

Il Papa: troppi civili e bambini uccisi nel mondo, cessate il fuoco

Il Papa: troppi civili e bambini uccisi nel mondo, cessate il fuoco
Redazione-web
Redazione-web

Milano, 9 nov. (askanews) – “Esprimo il mio vivo apprezzamento per quanti ad ogni livello si stanno impegnando a costruire la pace nelle diverse regioni segnate dalla guerra. Nei giorni scorsi, abbiamo pregato per i defunti e tra questi, purtroppo, ce ne sono tanti uccisi nei combattimenti e nei bombardamenti, benché fossero civili, bambini, anziani, ammalati. Se si vuole veramente onorare la loro memoria, cessi il fuoco e si mettono un impegno nelle trattative”. Lo ha detto Leone XIV, affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano, aii fedeli ed i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro per la recita dell’Angelus.

