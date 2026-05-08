il-papa:-un-anno-fa-l’elezione,-a-pompei-per-affidamento-a-madonna

“Scelto il nome di Leone sulle orme di Leone XIII”

Pompei (Na), 8 mag. (askanews) – “Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di Successore di Pietro, era proprio la giornata della Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa”. Lo ha detto il Papa nell’omelia della messa e preghiera della Supplica davanti al Santuario di Pompei.”L’aver poi scelto il nome di Leone – ha spiegato – mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe, tra gli altri meriti, anche quello di aver sviluppato un ampio Magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario”.