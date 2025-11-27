giovedì, 27 Novembre , 25

Il Papa: viaggio nel segno dell'unità, speriamo di annunciare pace
Redazione-web
Di Redazione-web

Il messaggio in volo, diretto verso la Turchia

Roma, 27 nov. (askanews) – Papa Leone XIV è arrivato in Turchia per una visita di quattro giorni in cui incontrerà il presidente Recep Tayyip Erdogan e i leader cristiani. Il viaggio, che comprende una seconda tappa in Libano, inizia nella capitale turca Ankara, dove il primo papa americano è sbarcato poco dopo mezzogiorno.”Aspettavo con ansia questo viaggio per ciò che significa per i cristiani, ma è anche un grande messaggio per il mondo intero”, ha detto parlando ai giornalisti che viaggiavano con lui sul suo aereo, descrivendolo come un “momento storico”.”Sia in Turchia che in Libano speriamo di annunciare, di trasmettere e proclamare quanto sia importante la pace in tutto il mondo. E di invitare tutte le persone a riunirsi, a cercare una maggiore unità, una maggiore armonia”.

