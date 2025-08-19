martedì, 19 Agosto , 25
Il Papa visita il Santuario Madonna delle Grazie alla Mentorella

Nella diocesi di Palestrina, ha pregato e salutato i resurrezionisti

Roma, 19 ago. (askanews) – Il Papa Leone XIV si è recato in visita privata al Santuario della Madonna delle Grazie alla Mentorella, nella Frazione di Guadagnolo di Capranica Prenestina, in Diocesi di Palestrina. Secondo quanto riferito dalla Santa Sede, dopo aver pregato, e visitato il Santuario, il Santo Padre si è trattenuto con i Religiosi Resurrezionisti Polacchi, che animano il Santuario, quindi ha fatto ritorno a Castel Gandolfo.

