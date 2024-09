Il paparazzo: “Sangiuliano con Boccia? Esistono foto ‘più delicate’”

ROMA – “Esistono altre fotografie del ministro Gennaro Sangiuliano in compagnia di Maria Rosaria Boccia. E sono molto più delicate di quelle che abbiamo venduto a Gente“. A lanciare la ‘bomba’ sul Fatto Quotidiano è il giornalista fotografo Alex Fiumara che con il collega Max Scarfone ha venduto a Gente altre foto del ministro e della sua ‘consigliera’ visibili sul settimanale in edicola. Foto che li ritraggono insieme, ma non compromettenti e non in momenti intimi.

Ieri, Sangiuliano, in un’intervista in esclusiva con il Tg1 ha ammesso di aver avuto una relazione sentimentale con la sua collaboratrice Maria Rosaria Boccia e in lacrime ha chiesto scusa alla moglie e alla premier Meloni per l’imbarazzo causato.

“So di queste altre fotografie perchè me l’ha raccontato una mia fonte, interna a un settimanale, che le ha viste, me le ha descritte e mi ha detto che alla fine è stato deciso di non pubblicarle.

Per quanto mi hanno raccontato- dice Fiumara- sarebbero state scattate in Campania e ce ne sarebbe una che ritrae i due mentre escono dal portone di uno studio medico“.

