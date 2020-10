Il Paradiso delle Signore 5: anticipazioni e trame dal 19 al 23 ottobre 2020. Una tragica notizia per Vittorio Conti

Ecco arrivate alle anticipazioni delle puntate del Paradiso delle Signore che vanno da lunedì 13 al venerdì 23 ottobre 2020. Dopo la partenza di Nicoletta e Riccardo, che hanno ritrovato la loro intesa e il loro amore, quali saranno le nuove dinamiche del magazzino più bello di Milano? La Signora Agnese sta vivendo una nuova giovinezza con Armando con cui ha iniziato una relazione segreta e poi cosa succederà? Scopriamolo assieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: trame dal 19 al 23 ottobre 2020. L’ apertura della Caffetteria di sera

Gli affari in Caffetteria vanno a gonfie vele grazie all’idea vincente di Laura di vendere anche il gelato. La donna si è sinceramente affezionata ai due ragazzi, tanto che suggerisce loro sempre idee vincenti per migliorare gli affari. A tal proposito chiede ai due baristi di entrare in società con loro.

Luciano ancora “costretto” a rimanere con Silvia

Con il pretesto che arriverà in visita la zia Ernesta, Silvia chiede a Luciano di rimanere in casa ancora un po’. Vittorio si sacrifica per il bene di Marta e prende una saggia decisione in merito alla partenza della moglie per New York.

Ecco Stefania Colombo, innamorata da sempre di Federico Cattaneo

Zia Ernestina non arriva in casa Cattaneo da sola, ma con la nipote, Stefania Colombo che da sempre è segretamente innamorata di Federico Cattaneo. Sarà ricambiata dal ragazzo? Il giovane Cattaneo dopo la fine della storia con Roberta è single e potrebbe trovare la ragazza appetibile.

Laura entra in società con Salvatore e Marcello

Laura entra ufficialmente in società con Salvatore e Marcello e li invita a pensare in grande. Marta si appresta a partire per New York non senza un po’ di tristezza dal momento che lascerà Vittorio per alcuni mesi.

Luciano recita la parte del marito amorevole e devoto sforzandosi di simulare il matrimonio perfetto davanti alla zia Ernesta e a Stefania. La ragazza è impaziente di conoscere il Paradiso e quel mondo di cui pare irrimediabilmente attratta.

Stefania Colombo conosce il Paradiso delle Signore

La giovane ragazza, quando arriva nel grande magazzino accompagnata da Silvia, ne rimane subito attratta. Quel mondo fatto di vestiti la conquista immediatamente, così come la nuova collezione, disegnata da Gabriella.

Il gelato al Circolo crea un po’ di dissapori

Salvatore, ispirato da un’idea di Laura, decide di sondare l’interesse del Circolo per la fornitura di pasticceria, senza però coinvolgerla, facendo così infuriare la socia, che poi si sfoga con Roberta.

La storia tra Armando e Agnese rimane ancora segreta

Armando e Agnese hanno iniziato una relazione ma che rimane segreta per non turbare la sensibilità dei figli di lei. Quindi, l’uomo rinuncia a indossare la sua fede per amore di Agnese, ma il gesto non passa inosservato.

Le scuse di Salvatore a Laura

Salvatore prova a chiedere scusa a Laura per il suo gesto avventato al Circolo. La Venere perdonerà il suo socio? La famiglia accompagna Marta all’aeroporto: per lei è arrivato il momento di partire.

La nuova collezione del Paradiso

Al Paradiso tutto è pronto per l’uscita della nuova collezione. La zia Ernesta confessa di aver perso la casa quindi rimarrà a casa Cattaneo ancora per qualche settimana.

Una notizia sconvolgente!

Arriva il giorno delle elezioni della nuova presidentessa del Circolo: Adelaide ha un piano per vincere e non è disposta a cedere. Alla porta di Vittorio bussa Beatrice Conti, la moglie di suo fratello: ha una tragica notizia per lui… Cosa sarà successo?

Appuntamento con Il Paradiso delle Signore 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.50 su Rai 1.

