Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 4 all’8 gennaio 2021: Salvatore e Gabriella tornano insieme?

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore, che vanno dal 4 all’8 gennaio 2021, ci prospettano molti colpi di scena e decisioni importanti. Traguardi non raggiunti e immancabili delusioni, ma anche verità celate amori contrastati e ripensamenti repentini. Il nuovo anno inizia con delle puntate scoppiettanti per il magazzino più bello di Milano. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade ai nostri protagonisti.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni e trame dal 4 all’8 gennaio 2021

Le nuove puntate della soap di Rai 1, prodotta da Aurora tv, iniziano con un colpo di scena inaspettato: Salvatore scopre la lettera destinata a Gabriella. Lettera che fu nascosta da Agnese, sua madre, per evitargli altre delusioni.

Questa scoperta, potrebbe cambiare radicalmente il destino di Salvatore Amato, Gabriella Rossi e Cosimo Bergamini. Come certamente ricorderete, i tre protagonisti erano al centro di un triangolo amoroso, dove la Rossi fidanzata con il giovane Amato, gli preferisce il ricco e facoltoso Bergamini. Tuttavia, quello che Gabriella non conosce, è che Salvatore le scrisse una lettera in cui le dichiarava tutto il suo amore, chiedendole di ricominciare.

Lettera, che però è stata nascosta da Agnese, per evitare che il figlio soffrisse nuovamente. Ma alla luce della scoperta di Salvatore, che incredulo legge la lettera, la situazione potrebbe cambiare e i due ragazzi, Salvatore e Gabriella potrebbero tornare insieme.

A casa Amato, dunque, l’anno inizia con una scoperta davvero incredibile: Salvatore trova la lettera che Agnese aveva nascosto a Gabriella. Il giovane barista, rimane malissimo e chiede conferma a Rosalia: sua made è veramente arrivata a tanto? Inutile dire, che resosi conto che è stata proprio Agnese ad agire alle sue spalle, la delusione è cocente.

Così decide, di sistemare la lettera in modo che Gabriella possa trovarla e leggerla, al suo rientro a Milano. Per un attimo si illude che possa tornare il tempo indietro e azzerare, così la distanza con la Signorina Rossi, che lui, nonostante tutto continua ad amare.

Gabriella e Cosimo invitano Salvatore al loro matrimonio

Salvatore si trova ad un bivio, non sa se affrontare la madre Agnese che tratta comunque con freddezza e dall’altra, ci sono Gabriella e Cosimo che lo hanno invitato al loro matrimonio. Il giovane Amato, non risponde subito ma prende tempo, nella speranza che Gabriella leggendo la lettera possa ritornare sui propri passi.

Ne parla con Marcello, anche lui alle prese con le pene d’amore e con una spina nel fianco, il Mantovano, che ancora continua a ricattarlo. Ludovica, vista la situazione corre in soccorso del giovane Barbieri. Alla fine, Gabriella trova la lettera che Salvatore le aveva scritto e decide di affrontare il suo ex fidanzato.

Adelaide teme che Beatrice possa rovinare il matrimonio della nipote Marta

Adelaide, preoccupata per le sorti del matrimonio della nipote Marta con Vittorio Conti, non digerisce che la cognata di lui, Beatrice, viva sotto lo stesso tetto dell’uomo e ne parla direttamente con lei. Affronta la donna e le dice chiaro e tanto che non vede di buon occhio che lei conviva con il marito di sua nipote. Tuttavia, Beatrice e Vittorio e i figli di lei, vivono come fossero una vera famiglia. Il matrimonio di Marta e Vittorio è in crisi?

Federico ancora in cristi, non riesce a voltare pagina con sua madre

Nel frattempo Federico Cattaneo, non riesce ancora a superare l’astio verso la madre e non riesce ancora a perdonarla per averle nascosto che il suo vero padre è Umberto Guarnieri. Il giovane, così prende la decisione di andare a vivere da solo, e nonostante Federico abbia trascorso il Natale con la madre, non riesce ancora a perdonarla.

Tra Clelia e Beatrice nasce una profonda amicizia

Intanto al Paradiso della Signore, la capo Venere, Clelia stringe una forte amicizia con Beatrice. Le due donne entrambe vedove si trovano a condividere la loro esperienza comune. Questo le lega profondamente, tanto che Clelia l’aiuta a scegliere un nuovo abito in vista della scuola serale, che inizierà a frequentare per ottenere il diploma di ragioniera. Ma Beatrice confida a Vittorio che vuole trovare un nuovo lavoro, così suo cognato le propone di diventare la segretaria del ragionier Luciano Cattaneo al Paradiso.

Irene scappa di Casa e dorme al Paradiso

Nel frattempo, Irene inaspettatamente si avvicina a Rocco, che invece è “territorio di caccia” di Maria, la giovane ricamatrice siciliana. Tuttavia, Rocco scopre che qualcuno dorme al Paradiso, e rimane di sasso quando si rende conto che è Irene. La Venere, infatti, sta dormendo al magazzino, dopo aver litigato con suo padre ed essere andata via di casa.

La signorina Cipriani, chiede a Rocco di mantenere il segreto perché non vuole che le altre veneri sappiano che non ha un posto dove andare. Tra Rocco e Irene nasce quindi una complicità, che anche al grande magazzino noteranno tutti. Rocco quindi tra due fuochi: Maria e Irene. Chi sceglierà alla fine? La timida Maria o la sfacciata Irene?

Umberto si mette in affari con Arturo Bergamini, ma Adelaide è preoccupata. Luciano, finalmente felice con Celia e Carletto

Umberto si mette in affari con Arturo Bergamini, padre di Cosimo che non è proprio un tipo affidabile, infatti, vorrebbe coinvolgerlo in un affare immobiliare a cui aveva partecipato anche Ravasi; tanto che Adelaide, preoccupata per Umberto, terrà gli occhi ben aperti.

Per Clelia e Luciano è il momento di viversi la loro felicità. Dopo tante difficoltà finalmente la coppia può abbandonarsi all’amore e il loro rapporto prosegue a gonfie vele. Tanto che i due sentiranno l’esigenza di farsi vedere alla luce del sole e vivere il loro amore senza sotterfugi e sotto gli occhi di tutti.

