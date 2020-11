Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 23 al 27 novembre 2020. E’ guerra aperta tra la contessa Adelaide e Silvia Cattaneo!

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore, che vanno dal 23 al 27 novembre 2020 ci prospettano molti colpi di scena e decisioni importanti. Traguardi non raggiunti e immancabili delusioni, ma anche verità celate per anni e nascoste che vengono alla luce, con molto dolore. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade al magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 23 al 27 novembre 2020. Roberta decide di non partire per Bologna!

Il quasi ingegnere, Roberta Pellegrino dopo molti tentennamenti prende una decisione che comunica anche alle sue amiche Veneri: non partirà per Bologna accettando l’incarico della Prof. Barone, per non lasciare solo Marcello, il suo fidanzato. Ma la donna non sa invece che il giovane Barbieri ha un’idea per non fare rinunciare la sua fidanzata al suo sogno.

Intanto, Stefania è sempre più infatuata di Federico e sempre più desiderosa di conoscerlo meglio. Al Paradiso si pianifica l’evento “Ciclismo” con la Yermolayeva; Gabriella riesce a realizzare una “mise” per donne in bicicletta.

I piani della contessa Adelaide: umiliare Silvia

Nel frattempo Adelaide, venuta a conoscenza della verità su Federico Cattaneo, in realtà figlio di Umberto, si fa promettere da quest’ultimo che non rivelerà mai di esserne il padre. Dopo si reca da Silvia e la umilia.

Scontro durissimo tra Silvia e Adelaide

Dopo l’umiliazione subita da Adelaide, Silvia, sempre più sotto pressione, decide di affrontarla e ha un durissimo scontro con la Contessa.

Luciano prende casa e può pensare ad un futuro con Clelia

Finalmente il ragionier Cattaneo entra in possesso del suo nuovo appartamento e può pianificare un futuro con la sua amata Celia. Vittorio intanto, in assenza di Marta torna ad esercitare il suo ruolo di pubblicitario, suscitando l’ammirazione del nipote Pietro. Ma viene anche a sapere che la cognata Beatrice ha trovato lavoro a Milano.

Marcello comunica a Salvatore che vuole seguire Roberta a Bologna

Nel frattempo, Marcello comunica al suo socio Salvatore, che ha intenzione di seguire la sua fidanzata Roberta a Bologna, per non farle rinunciare al suo sogno lavorativo. Ma il giovane Amato, non prende bene questa decisione.

Arrivano i pantaloni al Paradiso, il nuovo capo di abbigliamento fa impazzire le Veneri

Marcello confida ad Armando che Salvatore ha preso malissimo la sua decisione di seguire Roberta a Bologna e quindi del suo trasferimento nella città assieme alla fidanzata. Irene, approfittando dell’assenza di Vittorio e Gabriella sottrae dei pantaloni e convince le Veneri ad indossarli; così a Vittorio viene un’idea per l’evento di sabato.

Il patto si segretezza tra la famiglia Cattaneo e la famiglia Guarnieri

Dopo l’ultimo scontro tra Adelaide e Silvia, Umberto e Luciano trovano un accordo, loro malgrado, per smussare i toni tra le due donne. E così le famiglie Guarnieri e Cattaneo stringono un definitivo patto di segretezza sulla vicenda che riguarda Federico. Purtroppo, Stefania sente una conversazione tra Silvia e Zia Ernesta e scopre il grande segreto che incombe sul suo amato Federico.

Marcello non rinuncia al progetto di partire per seguire Roberta

Marcello, nonostante sia dispiaciuto per come abbia reagito Salvatore alla notizia di un suo probabile trasferimento, non rinuncia al progetto di trasferirsi con Roberta nella nuova città, sperando che prima o poi l’amico capisca la sua scelta.

L’evento sul Ciclismo tanto atteso al Paradiso

Al Paradiso si prepara l’evento con la ciclista Yermolayeva e Vittorio coinvolge anche il campione Gaiardoni, l’idolo di Armando. Intanto Maria racconta in atelier con entusiasmo della sua prima prova in bicicletta, con Rocco a fare da istruttore: volendo ripetere di nuovo l’ebbrezza di salire sulla bicicletta chiede di poter indossare un paio di pantaloni a cui stanno lavorando Agnese e Gabriella. Intanto Marcello non rivela a Roberta la sua decisione di seguirla ma lei lo scoprirà da Laura e Gabriella.

Marcello e Salvatore fanno pace

Le ragazze, Laura e Gabriella fanno di tutto per far riappacificare Marcello e Salvatore e alla fine ci riescono: i due ragazzi si abbracciano e depositano l’ascia di guerra, tuttavia il passato del giovane Barbieri riaffiora come un fulmine a ciel sereno.

Il Segreto di Federico: Stefania cosa ha ascoltato esattamente?

Nel frattempo, Silvia e la Zia Ernesta si adoperano per scoprire dove Stefania nasconde il suo diario, dove è probabile che abbia scritto il segreto di Federico. In questo modo vogliono sincerarsi fino a che punto Stefania ha ascoltato la conversazione. Mettono in atto un piano che tuttavia, fallisce miseramente.

Vittorio e i suoi collaboratori sono al culmine dell’entusiasmo per il titolo di giornale che annuncia l’evento del Paradiso dove moda e ciclismo si incontreranno nel fine settimana.

