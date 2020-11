Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 9 al 13 novembre 2020. Divampa la passione tra Agnese Amato e Armando Ferraris

Anticipazioni e trame de Il Paradiso delle Signore, che vanno dal 9 al 13 novembre 2020. Tante emozioni e tanti colpi di scena ci aspettano nel magazzino più bello di Milano. La soap di Rai 1, che tiene incollati allo schermo un discreto numero di telespettatori, va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.50, (escluso il sabato) su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 9 al 13 novembre 2020. Federico al centro delle attenzioni di Umberto e non solo!

Il Commendatore Guarnieri è sempre più legato a Federico e lo coinvolge spesso nei suoi affari. Adelaide si insospettisce di tanto interessamento e cerca di capire cosa lega veramente suo cognato a quel ragazzo, che in effetti anche lei stima. Luciano si sente sempre più escluso dalla vita del figlio e sminuito nel suo ruolo di padre.

Ma Federico è anche al centro delle attenzioni della Venere Irene, che vuole a tutti i costi avvicinarlo a Stefania Colombo, che da sempre lo ama in segreto.

Luciano Cattaneo affronta Umberto Guarnieri: “Stai lontano da mio figlio”

Luciano mal tollera l’avvicinamento di Umberto a Federico e decide di affrontarlo recandosi a Villa Guarnieri. Ma dal duro confronto con il banchiere ne esce furioso e amareggiato. Adelaide sempre attentissima a tutto, si accorge del diverbio tra i due e chiede spiegazioni al cognato; lui però tergiversa e rivela solo una parte di verità.

Intanto, Vittorio è molto preoccupato per la situazione in cui si è cacciato il nipote dopo il furto al Paradiso.

Il primo appuntamento di Stefania con Federico

Stefania è trepidante attesa del suo primo appuntamento con Federico; Irene e Dora si prendono cura del suo aspetto, rendendola bellissima ma poi l’incontro salta.

Il Giudice decide sul futuro di Pietro Conti

Intanto per Pietro è il momento della resa dei conti. Il giudice chiamato a pronunciarsi sul ragazzo prende una decisione destinata a cambiargli la vita.

Gabriella e Roberta sotto pressione, Pietro inizia a lavorare al Paradiso

Il destino di Pietro è legato a filo doppio a quello dello zio Vittorio: il ragazzo dovrà impegnarsi, oltre che a frequentare il liceo affiancherà Rocco come aiuto magazziniere sotto lo sguardo vigile di Armando.

Nel frattempo, Gabriella e Roberta, prese dalla loro realizzazione, sia professionale che privata, sono sotto pressione: entrambe devono lavorare sodo per raggiungere i risultati sperati.

I sospetti di Adelaide, le difficoltà di Gabriella

Adelaide inizia ad avere sospetti sull’attaccamento di Umberto a Federico, che nel frattempo riceve un’offerta di lavoro da un nuovo cliente del Circolo. Intanto Gabriella, sempre più sovraccarica di impegni, finisce per litigare con Cosimo e inizia ad avere difficoltà con le consegne.

Cosimo chiede scusa a Gabriella con un mazzo di rose

Gabriella riceve un mazzo di rose da Cosimo, che si scusa per il litigio del giorno prima. La stilista è sempre più richiesta tra le socie del Circolo, ma rischia di non rispettare l’impegno preso con Vittorio.

Pietro è un ragazzo problematico e difficile

E sempre dal Circolo arriva in Caffetteria, una nuova richiesta di catering per un evento di beneficenza. Pietro, è un ragazzo problematico e che non accetta le regole. Anche Armando trova difficoltà nel farsi ascoltare e a rimetterci è Rocco Amato.

Nel frattempo, Armando e Agnese sono sempre più attratti l’uno dall’altro: il capo magazziniere, invita Agnese al Cinema, a vedere il film “La Notte” di Michelangelo Antonioni. La donna dopo molte esitazioni, accetta l’invito. I due, dopo lo spettacolo, sembrano sul punto di lasciarsi andare alla passione, ma qualcuno interrompe l’idillio.

Agnese e Armando: divampa la passione?

La signora Amato e il signor Ferraris, sono presi l’uno dell’altra, è innegabile. E dopo il Cinema, sono felici di rivedersi il giorno dopo al lavoro. La donna è sempre molto preoccupata che la gente possa scoprire il legame che la lega all’uomo.

Adelaide vicinissima alla verità su Umberto e Federico

Adelaide è vicinissima alla verità: quale legame lega suo cognato Umberto e il giovane Federico Cattaneo? Nel frattempo Vittorio, informato da Armando, scopre che il nipote Pietro è uno scansafatiche.

L’errore di Salvatore rischia di mandare in fumo tutto il lavoro di Laura

Intanto, in Caffetteria un errore di Salvatore rischia di sabotare tutto il lavoro di Laura, socia di Marcello e Salvatore che, a qual punto, pretende che i due ragazzi risolavano al situazione. In loro aiuto ci sono, Armando e Agnese che, dopo aver sistemato le cose si ritrovano da soli e scoppia la passione.

