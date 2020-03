Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame 6-10 aprile 2020. La sconvolgente verità di Ludovica

Ed eccoci arrivati alle anticipazioni delle trame delle puntate de Il Paradiso delle Signore che vanno da lunedì 6 a venerdì 10 aprile 2020. La soap di Rai 1, prodotta da Aurora tv è fedelmente in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.40 sull’ammiraglia Rai. Cosa accadrà ai nostri protagonisti? Salvatore e Gabriella supereranno la crisi? Federico tornerà a camminare? E Angela e Riccardo proseguiranno la loro storia? Vediamo nel dettaglio.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame 6-10 aprile 2020. Rapporti tesi tra Gabriella e Agnese

Rapporti difficili e tesi quelli tra Gabriella e la signora Amato. Quest’ultima accetta a fatica che la stilista abbia lasciato il figlio Salvatore e quindi comunica al direttore Vittorio Conti che preferisce lavorare da casa.

Gabriella dal canto suo non sa come ripristinare un clima di cordialità con la donna ma è irremovibile sulla scelta di aver chiesto a Salvatore una pausa di riflessione. In effetti i due ragazzi appartengono ad un mondo troppo diverso e la signorina Rossi pare sempre più attratta da Cosimo Bergamini.

Anche in una emergenza all’atelier, Gabriella deve vedersela da sola, dal momento che Agnese non le corre in aiuto. Ma c’è Cosimo che invece la salva dall’imprevisto standole accanto.

Ravasi riesce nel suo piano di raggirare la Contessa

Ludovica si presenta a sorpresa a Villa Guarnirei, ma non sembra intenzionata a intromettersi nella relazione tra Riccardo e Angela. Intanto, Umberto è convinto che Ravasi voglia ingannare sia Ludovica che Adelaide. Il commendatore Guarnieri, è più che sicuro che l’uomo non ami assolutamente Adelaide ma non sa come farlo capire alla cognata, anche perchè non ha nessuna prova per dimostrarlo.

Riccardo firma la cessione del patrimonio della Contessa di Sant’Erasmo a Ravasi

Nonostante Umberto abbia chiesto ad Adelaide, di rivedere la sua decisione di togliere a Riccardo la tutela del suo patrimonio, la Contessa è irremovibile. Così il nipote firma la cessione del patrimonio della Contessa di Sant’Erasmo a Ravasi.

Quindi, il machiavellico Achille Ravasi, futuro marito di Adelaide ha ottenuto quello che voleva e ovviamente lo usa per risolvere i suoi problemi economici e i suoi loschi piani si sono finalmente realizzati. Umberto ha capito tutto, ma è impotente perchè non riesce a dimostrarlo.

Federico inizia a dubitare di Roberta e del suo amore

In casa Cattaneo il clima non è più allegro: Federico inizia a sospettare che la sua fidanzata non sia proprio così innamorata e prima di partire per la Svizzera, dove affronterà una nuova operazione che potrebbe restituirgli l’uso delle gambe, affronta Roberta e le chiede se lo ama o ha qualche altro interesse.

Roberta cede alle insistenze di Federico e confessa al fidanzato del bacio con Marcello. Lui la lascia freddamente senza spiegazioni e parte per la Svizzera. C’era d’aspettarselo che il ragazzo reagisse in questo modo. Sarà la fine della storia con Roberta oppure i due ragazzi troveranno il modo di capire i loro sentimenti?

La notte prima della Nozze Adelaide e Umberto cedono alla Passione

Angela per non mettere in difficoltà Riccardo di fronte alla famiglia decide di non partecipare al matrimonio della Contessa perché non si sente all’altezza. Tuttavia, Riccardo cerca di farle cambiare idea.

La sera prima delle nozze Umberto chiede ad Adelaide un’ultima cena insieme. Tra i due si riaccende la passione. Ma nonostante la notte d’amore con Umberto, la Contessa il giorno dopo è decisa a sposare Ravasi. Lui, invece, sembra essere deciso a non partecipare al matrimonio, ma qualcuno gli fa cambiare idea.

La sconvolgente verità di Ludovica

La Contessa prosegue quindi nel suo piano di sposare Achille e si prepara a partire per il viaggio di nozze. Umberto deluso amareggiato e anche arrabbiato con Adelaide decide di non salutarla ma stavolta è lei ad andare da lui. Cosa succederà? La Contessa aprirà finalmente gli occhi su Ravasi?

Nel frattempo, Federico, in Svizzera, continua a essere molto freddo con Roberta, che si sente impotente. Cosimo organizza una cena di saluto con Ludovica e Riccardo, e qui succede qualcosa di sconvolgente.

Ludovica, infatti, confessa ai due giovani una verità assolutamente imprevista che porterà Riccardo a rivedere un po’ le sue posizioni. Quale sarà questa verità sconvolgente? Che sia una gravidanza? Certo questo rimetterebbe in gioco la loro storia e Angela sarebbe delusa per la seconda volta.

